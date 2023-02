(Di martedì 21 febbraio 2023) Il difensore argentino ha vissuto da protagonista il doppio salto dalla C alla A- Ilha reso noto di "aver risolto consensualmente il contratto con. Arrivato in Brianza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Cragno all'Inter? Prima dobbiamo pensare a salvarci' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Cragno all'Inter? Prima dobbiamo pensare a salvarci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Cragno all'Inter? Prima dobbiamo pensare a salvarci' - napolimagazine : MONZA - Galliani: 'Cragno all'Inter? Prima dobbiamo pensare a salvarci' - apetrazzuolo : MONZA - Galliani: 'Cragno all'Inter? Prima dobbiamo pensare a salvarci' -

Il difensore argentino ha vissuto da protagonista il doppio salto dalla C alla A- Ilha reso noto di "aver risolto consensualmente il contratto con Gabriel Paletta. Arrivato in Brianza nel novembre 2019, il difensore ha collezionato 50 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, ...Quando Pioli nel secondo tempo diha richiamato dal riscaldamento Bakayoko e la lavagna del quarto uomo ha effettivamente mostrato il numero 14 del francese, lo stupore si è impossessato dell'intero universo rossonero. Pioli: "...

Monza-Milan, Berlusconi assente al derby del cuore che avrebbe vinto comunque la Repubblica

Calcio: Monza. Risoluzione consensuale con Gabriel Paletta Tiscali

Monza, Galliani: "Carlos Augusto Tendenzialmente non vogliamo vendere nessuno" Fantacalcio ®

Monza, risolto il contratto col 37enne Gabriel Paletta Agenzia ANSA

Il difensore argentino ha vissuto da protagonista il doppio salto dalla C alla A MONZA (ITALPRESS) - Il Monza ha reso noto di 'aver ...A Monza ha stupito il debutto stagionale del francese, inserito a centrocampo invece dell’ultimo arrivato. Che ha dei buoni numeri, ma per il tecnico al momento è una questione ...