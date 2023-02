Calcio: Luca Pellegrini, 'orgoglioso di essere alla Lazio, voglio convincere Sarri' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. - (Adnkronos) - "Conoscendo già Sarri qualche concetto del suo gioco già lo conoscevo. Il mister ha rappresentato un qualcosa in più per il mio arrivo, i calciatori mi hanno parlato tutti molto bene di lui. Ho avuto il tempo di vedere qualcosa della sua idea, non tutto, ma spero che il fatto di conoscerlo già possa essere un'arma a mio favore. voglio convincere Sarri". Queste le parole di Luca Pellegrini, nuovo terzino della Lazio, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Molti compagni di squadra li conoscevo prima del mio arrivo, credo che questo sia un gruppo unico -aggiunge il 23enne romano-. Mi sono subito ambientato benissimo anche grazie al loro aiuto. Con alcuni avevo già un bel rapporto come Romagnoli, Patric e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. - (Adnkronos) - "Conoscendo giàqualche concetto del suo gioco già lo conoscevo. Il mister ha rappresentato un qualcosa in più per il mio arrivo, i calciatori mi hanno parlato tutti molto bene di lui. Ho avuto il tempo di vedere qualcosa della sua idea, non tutto, ma spero che il fatto di conoscerlo già possaun'arma a mio favore.". Queste le parole di, nuovo terzino della, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Molti compagni di squadra li conoscevo prima del mio arrivo, credo che questo sia un gruppo unico -aggiunge il 23enne romano-. Mi sono subito ambientato benissimo anche grazie al loro aiuto. Con alcuni avevo già un bel rapporto come Romagnoli, Patric e ...

