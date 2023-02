Calcio: Lazio, Tare 'Vogliamo acquistare giocatori giovani' (Di martedì 21 febbraio 2023) "Cercheremo di mantenere alto il livello della squadra, restando attenti alle spese" ROMA - "Il progetto di crescita è un percorso che abbiamo iniziato insieme coniugando le esigenze di allenatore e ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Cercheremo di mantenere alto il livello della squadra, restando attenti alle spese" ROMA - "Il progetto di crescita è un percorso che abbiamo iniziato insieme coniugando le esigenze di allenatore e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pellegrini si presenta: 'Da laziale vivo una favola. Il derby? Ecco come lo affronterò': Il difensore arrivato nel… - LALAZIOMIA : Pellegrini si presenta: 'Da laziale vivo una favola. Il derby? Ecco come lo affronterò' - sportface2016 : #Lazio, Luca #Pellegrini si presenta in conferenza stampa: 'Stimo molto #Sarri. Derby? Gara da ex come le altre' - LALAZIOMIA : Inzaghi: 'Conceicao? Alla Lazio un ottimo compagno di squadra' - sportli26181512 : #Inzaghi: '#Conceicao? Alla Lazio un ottimo compagno di squadra': Il tecnico dell'#Inter affronterà il suo ex compa… -