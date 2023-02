Calcio | Inzaghi | ' ottavi conquistati con un percorso incredibile | ora ce la giochiamo'

(Di martedì 21 febbraio 2023) Milano, 21 feb. - (Adnkronos) - "Affrontiamo questo ottavo di finale con grandissima fiducia, l'abbiamo conquistato con un, sulla carta il Barcellona e il Bayern Monaco erano squadre che tutte volevano evitare. Vediamo cosa sta facendo il Barça in Liga e sappiamo cosa è il Bayern. Adesso siamo lì, l'abbiamo voluto con tutte le nostre forze, cercheremo di giocarci questo ottavo al massimo delle nostre possibilità". Così l'allenatore dell'Inter Simone, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Porto, valido per l'andata deglidi finale di Champions League.

Alla vigilia degli ottavi di finale Simone Inzaghi parla in conferenza stampa e con lui uno dei ... "Vedrò volentieri Conceiçao, sta facendo grandissime cose, gioca un calcio fisico e tecnico. Il suo ..." Simone Inzaghi - Calciomercato.it I nerazzurri di Simone Inzaghi restano in corsa in tutte le ... Conceicao Abbiamo giocato insieme, sta facendo un ottimo percorso, gioca un calcio completo e importante.

L'ex attaccante della Fiorentina parla del capitano della Lazio, che lo ha sorpassato nella classifica dei bomber all time: "Non è mai facile segnare in Serie A, può scrivere altre pagine di storia"