Calcio in lutto | segna e dedica il gol all’amico morto Video

Durante una partita l'attaccante della squadra di casa ha commemorato un lutto per lui doloroso con un gol a dir poco meraviglioso. Il Calcio si è trovato in lutto ancora una volta. In questo caso in maniera indiretta. Durante una partita di Primavera del campionato nostrano è stato infatti commemorato un episodio davvero spiacevole. Adobe StockUna giovane vita molto cara ad un calciatore si è spenta di recente. E quale occasione migliore, se non quella di ricordare la sua scomparsa con un gol? La dedica in questione è stata ovviamente molto sentita, e tutti i compagni sono accorsi a dargli il giusto supporto. Abbiamo già visto in numerosi articoli come la formazione giovanile della Juventus sia portatrice di grandiose soddisfazioni. La squadra di Montero pochi giorni fa ha ottenuto l'ennesimo successo in campionato.

