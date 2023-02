Calcio: Europa League, spagnolo Sanchez arbitra Nantes-Juventus (Di martedì 21 febbraio 2023) Nyon, 21 feb. - (Adnkronos) - L'arbitro spagnolo José María Sánchez dirigerà Nantes-Juventus, match di ritorno del playoff di Europa League, in programma giovedì 23 febbraio alle 18.45 allo stadio della Beaujoire della città francese. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Nyon, 21 feb. - (Adnkronos) - L'arbitroJosé María Sánchez dirigerà, match di ritorno del playoff di, in programma giovedì 23 febbraio alle 18.45 allo stadio della Beaujoire della città francese.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Questione di opinioni. Ma nel giorno in cui il #Napoli viene a trovarsi a +15 sulla seconda in classifica, impresa… - sportface2016 : Lite tra #Allegri e #DeGrandis, irrompe Daniele #Adani: 'Ma a livello di servilismo come siamo messi? Padre tempo o… - sportface2016 : Shock in Austria: la polizia picchia un tifoso giallorosso disabile e il figlio minorenne dopo #SalisburgoRoma | VI… - Gazzetta_it : Onana e Mkhitaryan, veterani d'Europa: con loro l’Inter ha due guide in Champions League #InterPorto - k38129364 : @Andrea80640868 @Allegri____Out Molto fattibile? In Europa si gioca a calcio e le squadre corrono. Non si andrà da… -