Calcio | Europa League | sloveno Vincic arbitra Roma-Salisburgo

Nyon, 21 feb. - (Adnkronos) - Lo sloveno Slavko Vincic è l'arbitro designato per il match di ritorno del playoff di Europa League tra Roma e Salisburgo, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 21 allo stadio Olimpico.

