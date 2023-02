Calcio: è scomparso Amancio Amaro, leggenda Real anni '60 - '70 (Di martedì 21 febbraio 2023) Amancio Amaro, leggendario attaccante del Real Madrid degli anni '60 e '70, è morto all'età di 83 anni, ha annunciato il club. "Il Real Madrid, il suo presidente e la sua dirigenza sono profondamente ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023)rio attaccante delMadrid degli'60 e '70, è morto all'età di 83, ha annunciato il club. "IlMadrid, il suo presidente e la sua dirigenza sono profondamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: è scomparso Amancio Amaro, leggenda Real anni '60-'70 In 14 stagioni vinse una Coppa dei Campioni e nove volte la Liga - glooit : Calcio: è scomparso Amancio Amaro, leggenda Real anni '60-'70 leggi su Gloo - ansacalciosport : Calcio: è scomparso Amancio Amaro, leggenda Real anni '60-'70. In 14 stagioni vinse una Coppa dei Campioni e nove v… - FPredestinato : RT @tuttosport: ?? #Turco, gol e lacrime La dedica per l'amico scomparso #Tuttosport #Juventus - Fprime86 : RT @tuttosport: ?? #Turco, gol e lacrime La dedica per l'amico scomparso #Tuttosport #Juventus -