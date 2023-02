CALCIO – Caronnese, via Palo, tocca ancora a Moretti (Di martedì 21 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Caronnese CALCIO esonera Antonio Palo. Per il tecnico potentino risulta fatale la netta sconfitta per 3-0 di domenica a Desenzano contro la formazione locale. La decisione è maturata nella mattinata di martedì. Al posto di Palo è stato richiamato Simone Moretti che nel pomeriggio dirigerà l’allenamento in vista della gara di domenica contro la ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 21 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Laesonera Antonio. Per il tecnico potentino risulta fatale la netta sconfitta per 3-0 di domenica a Desenzano contro la formazione locale. La decisione è maturata nella mattinata di martedì. Al posto diè stato richiamato Simoneche nel pomeriggio dirigerà l’allenamento in vista della gara di domenica contro la ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

