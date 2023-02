Calcio: Abodi, tensioni ultras da affrontare con fermezza (Di martedì 21 febbraio 2023) "Queste situazioni vanno affrontate con la fermezza necessaria e con la giusta organizzazione": è il commento del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in relazione all'escalation di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Queste situazioni vanno affrontate con lanecessaria e con la giusta organizzazione": è il commento del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, in relazione all'escalation di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Min. Sport Abodi duro: “Dal 2006 il calcio non ha imparato, ora recuperiamo la reputazione!” - TUTTOJUVE_COM : Abodi: 'Il calcio non ha imparato dalle esperienze passate' - tuttonapoli : Min. Sport Abodi duro: 'Dal 2006 il calcio non ha imparato, ora recuperiamo la reputazione!' - GianUp7 : Finalmente una risposta sensata...anzi voi pseudogiornalisti o tutori di tutto il sistema calcio...@gazzetta @FIGC .. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Abodi: 'Il calcio non ha imparato dalle esperienze passate' -