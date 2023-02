Cagni: «Cellino? Quello che sta facendo non c’è una logica che sia una» (Di martedì 21 febbraio 2023) Gigi Cagni, ex allenatore del Brescia, ha parlato delle ultime mosse del presidente Cellino nel club. Le sue dichiarazioni Gigi Cagni, ex allenatore del Brescia, ha parlato a Brescia Oggi delle ultime mosse del presidente Cellino nel club. PAROLE – «Mi spiace per Possanzini, non meritava di essere trattato così. Ma che senso ha tutto questo? Quello che ho capito meno di tutti è stato l’esonero di Aglietti. Ma come: prendi un tecnico esperto, che conosce la B, ha ottenuto pure dei risultati e lo mandi via dopo 2 giornate? La stessa durata di Possanzini. Ho sempre ritenuto Cellino un presidente che si intende di calcio. Ma in tutto Quello che sta facendo non c’è una logica che sia una. Cambiando continuamente allenatore, si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Gigi, ex allenatore del Brescia, ha parlato delle ultime mosse del presidentenel club. Le sue dichiarazioni Gigi, ex allenatore del Brescia, ha parlato a Brescia Oggi delle ultime mosse del presidentenel club. PAROLE – «Mi spiace per Possanzini, non meritava di essere trattato così. Ma che senso ha tutto questo?che ho capito meno di tutti è stato l’esonero di Aglietti. Ma come: prendi un tecnico esperto, che conosce la B, ha ottenuto pure dei risultati e lo mandi via dopo 2 giornate? La stessa durata di Possanzini. Ho sempre ritenutoun presidente che si intende di calcio. Ma in tuttoche stanon c’è unache sia una. Cambiando continuamente allenatore, si ...

