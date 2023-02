Cacciari asfalta ancora la sinistra | “Senza idee e umiliata dalla globalizzazione”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb – Massimoattaccala. Questa volta, non solo quella italiana, come riporta anche Il Secolo d’Italia. Perlaè in coma “L’ha roovinata la guerra”, dice il filosofo, riferendosi al Pd ma non solo, in un’intervista rilasciata alla Stampa.così parla dellaeuropea in generale: “Ha subito e basta il salto d’epoca. Invece di trovare in essa le proprie ragioni di essere, vi ha trovato la ragione per scomparire”. Un polo politico e culturale che, con tutti i suoi limiti, ha perso perfino l’immagine di parte difensiva delle fasce deboli della popolazione. Un’immagine che verso alcuni suoi seguaci particolarmente testardi, incredibilmente,resiste.prosegue ...