Caccia o droni? Il governo studia il settimo decreto armi a Kyiv (Di martedì 21 febbraio 2023) Si va verso un salto di qualità nel sostegno militare dell'Italia all'Ucraina. Lo rivela Francesco Verderami nel suo retroscena sul Corriere della Sera. Il governo sta elaborando il settimo decreto di aiuti alle autorità di Kyiv. "Abbiamo appena varato il decreto e dall'Ucraina ci sono arrivate altre richieste. Toccherà farne un altro", diceva un paio di settimane fa Guido Crosetto, ministro della Difesa, a un collega di governo secondo quanto ricostruito da Verderami. Il sistema di difesa missilistico Samp-T promesso a Kiev arriverà a destinazione solo "nelle prossime settimane", come ha annunciato il Antonio Tajani, ministro degli Esteri, perché bisogno superare un problema di allineamento tecnico tra i pezzi italiani e quelli francesi che compongono l'arma.

