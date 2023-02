Buone notizie: il gas scende sotto i 48 euro e aggiorna i minimi (Di martedì 21 febbraio 2023) Buone notizie per gli italiani. Il prezzo del gas scende sotto i 48 euro e aggiorna ancora i minimi. I Ttf ad Amsterdam cedono oltre il 4% toccando i 47,76 euro al megawattora per poi assestarsi a 47,85. Si tratta del livello minimo da inizio dicembre 2021. Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 febbraio 2023)per gli italiani. Il prezzo del gasi 48ancora i. I Ttf ad Amsterdam cedono oltre il 4% toccando i 47,76al megawattora per poi assestarsi a 47,85. Si tratta del livello minimo da inizio dicembre 2021.

