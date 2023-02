Bufera su La Russa per la frase sul dispiacere di avere un figlio gay Ma lui replica | «Ho detto piccolo dispiacere | non un problema»

(Di martedì 21 febbraio 2023) È il quarto esponente di Fratelli d’Italia su cui, a quattro mesi dall’inizio della legislatura, si abbatte una pioggia di richieste di dimissioni. Dopo il caso Delmastro–Donzelli e la condanna definitiva di Augusta Montaruli, nel mirino delle opposizioni finisce Ignazio La. Il presidente del Senato, nella registrazione della prima puntata di Belve su Rai 2, dichiara: «Se miomi dicesse di essere omosessuale accetterei conla notizia. Vorrei che miomi somigliasse, altrimenti pazienza, sarebbe come se fosse milanista». La, che è un tifoso appassionato dell’Inter, dopo la raffica di critiche, prova a chiarire: «A una domanda specifica ho risposto cheungay sarebbe un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Pioggia di critiche per #IgnazioLaRussa -

Ignazio Lanellaper una intervista concessa al programma ' Belve ', in onda martedì 21 febbraio su Rai 2. Il presidente del Senato , tra le altre cose ha risposto così a una domanda sull'...Ancora, il sindaco di Firenze Dario Nardella si dice rattristato e preoccupato dalle parole di La. "Il dispiacere è che Lasia la seconda carica dello Stato", incalza Marco Furfaro . L'...

Bufera su La Russa per la frase sul dispiacere di avere un figlio gay ... Open

«Un dispiacere un figlio gay». Bufera su La Russa - MetroNews Metro

Un figlio gay un dispiacere, come se fosse milanista: bufera su ... Sportevai.it

Inchiesta e bufera su Auchan: “Ha rifornito l’esercito della Russia” Il Tempo

Stop cessione crediti, è bufera - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Ignazio La Russa nella bufera per una intervista concessa al programma "Belve", in onda martedì 21 febbraio su Rai 2. Il presidente del Senato, tra le altre cose ha ...Ignazio La Russa è stato ospite a Belve ed è finito nella bufera per alcune delle sue dichiarazioni sulle donne e sulle tematiche LGBT.