Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Meloni è arrivata a Kyiv in treno dalla Polonia. Proseguirà la sua visita facendo tappa a Bucha. 'Era giusto e nece… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Combatteremo per voi e la vostra libertà'. Lo ha detto la presente del consiglio Giorgia Meloni alle aut… - fattoquotidiano : Giorgia Meloni incontra Zelensky a Kiev, poi va a Bucha e Irpin. La visita mentre si alza la tensione con Russia e… - SorryNs : RT @ANNACippiu: ????Che sia chiaro,questa visita e tutto ciò che lei e il governo sta facendo o farà contro la Russia, è CONTRO LA MIA VOLONT… - LaStampa : Bucha, Meloni visita l’orrore della guerra: “Qui non c’è un regime ma un popolo che combatte. Da Putin propaganda” -

sta visitando alcuni luoghi simbolici della guerra tra cuiper poi fare rientro a Kiev per incontrare il presidente Zelensky . #iol_player_container.vjs - top - parent - mobile { width: ...Giorgiaè appena approdata in treno in Ucraina, ha afferrato le rose che le sono state donate come omaggio, si è diretta verso i luoghi dei massacri come. E ha spiegato che la sua ...

Meloni in Ucraina: 'Doveroso essere qui a Kiev'. La visita a Bucha: 'Potete contare sull'Italia fino alla fine' Agenzia ANSA

L'omaggio di Giorgia Meloni a Bucha: «Non siete soli» - Il video Open

Meloni a Bucha, combatteremo per la vostra libertà - Ultima Ora Agenzia ANSA

Meloni a Kiev: "Onorata, doveroso essere qui". Visita a Bucha e Irpin, poi l'incontro con Zelensky - Meloni: da Putin la solita propaganda, i fatti sono diversi - Meloni: da Putin la solita propaganda, i fatti sono diversi RaiNews

Meloni commossa a Bucha: «Non siete soli». Poi la visita a Irpin e il ritorno a Kiev per l'incontro con Zelens ilmessaggero.it

La premier è arrivata in treno a Kiev. Prima dell'incontro con Zelensky ha reso omaggio alle vittime nella piccola città simbolo della ...