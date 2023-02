Bucce di mandarino | mettile in un barattolo con l’aceto e vedrai che risultati

Leggi su donnaup

(Di martedì 21 febbraio 2023) Come ben sappiamo i mandarini sono ricchi di vitamina C e di sostanze nutritive benefiche. Oltre ad avere un profumo e un sapore delizioso sono antiossidanti e sono capaci di ridurre le infiammazioni. I mandarini posseggono quindi delle proprietà decisamente benefiche per la salute infatti anche solo mangiandone un paio al giorno è possibile regolare i livelli di zucchero e di colesterolo nel sangue e inoltre favoriscono la digestione. Proprio per questo, qui di seguito, potrai leggere come utilizzare i benefici dei mandarini riciclando anche ledi questo prezioso frutto. È possibile infatti riutilizzare ledelin modo da ottenere un detergente naturale multiuso. Grazie alla presenza di acido citrico questo frutto può essere un’alternativa perfetta ai detergenti chimici disponibili nei supermercati. Con un po’ di ...