Brozovic rimproverato alla vigilia di Inter-Porto | «Fai il serio…» Il motivo

(Di martedì 21 febbraio 2023)è da poco tornato a disposizione dell’e di Inzaghi e domani, per la sfida di Champions League con il, si gioca un posto a centrocampo dove tuttavia sembra difficile vedere cambiamenti (vedi ultime). Intanto il croato nell’allenamento dellaè statoda un assistente del tecnico piacentino, come rivelato dal Corriere dello Sport RISERVA (PER ORA) – Marceloè tornato a disposizione dell’dopo un lungo stop post Mondiale, ma ora come ora deve accontentarsi di qualche scampolo di partita visto l’alto rendimento del centrocampo nerazzurro. Anche domani, in occasione della sfida di Champions League contro il, il turco parte dietro Hakan Calhanoglu, primo candidatocabina di ...

Ecco perché, durante la rifinitura pre Porto , un assistente del tecnico ex Lazio haseveramente: "Non sei alle elementari, cerca di fare il serio" . È stato redarguito il ...Vigilia di Inter - Porto,ripreso in allenamento: 'Cerca di fare il serio'Marceloè uno dei giocatori più amati dalla tifoseria nerazzurra, per la classe mostrata in campo e per ...

Durante un esercizio di riscaldamento il centrocampista è stato ripreso severamente da un assistente di Inzaghi: ecco perché ...Brozovic verso la panchina nel match col Porto valevole per l'andata degli ottavi di Champions. La 'mossa' dell'Inter indizio su un suo addio ...