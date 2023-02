Brozovic non più incedibile per l’Inter! Due opzioni sul mercato – CdS (Di martedì 21 febbraio 2023) Marcelo Brozovic potrebbe salutare l’Inter a fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport l’exploit di Calhanoglu come regista ha reso il croato cedibile sul mercato CEDIBILE – Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter in estate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il rendimento di Calhanoglu da regista può aver cambiato gli scenari in casa nerazzurra: il croato non è più indispensabile come nelle scorse stagioni e il club, di fronte alla giusta opportunità, potrebbe decidere di lasciar partire il centrocampista. Anche il contratto, in scadenza a giugno 2026, rende la prossima estate come una delle ultime occasioni per poter ricavare una cifra consistente dalla sua cessione. In alternativa l’Inter potrebbe valutare qualche vantaggiosa opportunità di scambio, come quella con Kessie col ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Marcelopotrebbe salutare l’Inter a fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport l’exploit di Calhanoglu come regista ha reso il croato cedibile sulCEDIBILE – Marcelopotrebbe lasciare l’Inter in estate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il rendimento di Calhanoglu da regista può aver cambiato gli scenari in casa nerazzurra: il croato non è più indispensabile come nelle scorse stagioni e il club, di fronte alla giusta opportunità, potrebbe decidere di lasciar partire il centrocampista. Anche il contratto, in scadenza a giugno 2026, rende la prossima estate come una delle ultime occasioni per poter ricavare una cifra consistente dalla sua cessione. In alternativa l’Inter potrebbe valutare qualche vantaggiosa opportunità di scambio, come quella con Kessie col ...

