Brad Pitt fa sul serio con la fidanzata Ines de Ramon: per lei ha fatto il grande passo (Di martedì 21 febbraio 2023) Brad Pitt ha fatto il grande passo con Ines de Ramon, la fidanzata che gli sta accanto da qualche mese. Ha fatto qualcosa per lui di veramente importante: le ha presentato i suoi figli. A dimostrazione che questa è una storia seria… Foto Ansa Dicono che per San Valentino le abbia regalato un mazzo di fiori, peonie per l'esattezza, e una baguette. Bel gesto, vero. Ma, forse, da uno come Brad Pitt ci si aspetta qualcosa di più di un pensiero dolce e carino, ma banale. Considerando anche che non hanno passato insieme la giornata, visto che lui è sul set a New York con George Clooney. E, infatti, il divo aveva in serbo una sopresa molto più bella e importante per Ines de ...

