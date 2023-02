Bracciano, stacca un manifesto con la croce celtica dalla pensilina del bus: donna aggredita a calci e pugni da cinque persone (Di martedì 21 febbraio 2023) Ha visto un manifesto con simboli nazifascisti su una palina dell’autobus e ha deciso di rimuoverlo. Un gesto considerato un “affronto” da parte un gruppo di cinque persone, che l’hanno accerchiata e aggredita. Un episodio di violenza avvenuto alcuni giorni fa a pochi chilometri da Roma, nel comune di Bracciano: la vittima è una commerciante del posto che è stata picchiata da alcuni ragazzi, tutti sotto i trent’anni, legati all’estrema destra locale. Poco dopo l’ora di pranzo la donna, passando di fronte a una pensilina del bus, ha notato un manifesto in cui si ricordava la strage di Acca Larenzia – l’omicidio di due giovani attivisti del Fronte della Gioventù avvenuto nel 1978 nell’omonima strada di Roma – con tanto di croce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Ha visto uncon simboli nazifascisti su una palina dell’autobus e ha deciso di rimuoverlo. Un gesto considerato un “affronto” da parte un gruppo di, che l’hanno accerchiata e. Un episodio di violenza avvenuto alcuni giorni fa a pochi chilometri da Roma, nel comune di: la vittima è una commerciante del posto che è stata picchiata da alcuni ragazzi, tutti sotto i trent’anni, legati all’estrema destra locale. Poco dopo l’ora di pranzo la, passando di fronte a unadel bus, ha notato unin cui si ricordava la strage di Acca Larenzia – l’omicidio di due giovani attivisti del Fronte della Gioventù avvenuto nel 1978 nell’omonima strada di Roma – con tanto di...

