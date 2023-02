Botte al liceo Michelangiolo, aperta indagine per violenza privata aggravata (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime notizie sull'aggressione degli studenti. Oggi la manifestazione con corteo alle 18 da viale Malta Leggi su lanazione (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime notizie sull'aggressione degli studenti. Oggi la manifestazione con corteo alle 18 da viale Malta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Botte al liceo Michelangiolo, aperta indagine per violenza privata aggravata - qn_lanazione : Botte al liceo #Michelangiolo, aperta indagine per violenza privata aggravata - ZaffaranaF : RT @vcrxxy1234: #Firenze, aspettiamo le scuse della Meloni, per le botte da orbi date dai picchiatori,suoi elettori , agli studenti del lic… - AlienteSolc : @GiancarloDeRisi Secondo la versione dei fascisti, gli studenti avrebbero dovuto rimanere immobili a prendere le bo… - mazzarellantoni : RT @vcrxxy1234: #Firenze, aspettiamo le scuse della Meloni, per le botte da orbi date dai picchiatori,suoi elettori , agli studenti del lic… -