Botte al liceo, la diretta della manifestazione a Firenze: almeno duemila in corteo (Di martedì 21 febbraio 2023) La città scende in strada per protestare contro l'aggressione subita da due giovani al liceo Michelangiolo: "Firenze è antifascista" Leggi su lanazione (Di martedì 21 febbraio 2023) La città scende in strada per protestare contro l'aggressione subita da due giovani alMichelangiolo: "è antifascista"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Botte al liceo, la manifestazione degli studenti a Firenze - infoitinterno : Botte al liceo Michelangiolo, aperta indagine per violenza privata aggravata - qn_lanazione : Botte al liceo #Michelangiolo, aperta indagine per violenza privata aggravata - ZaffaranaF : RT @vcrxxy1234: #Firenze, aspettiamo le scuse della Meloni, per le botte da orbi date dai picchiatori,suoi elettori , agli studenti del lic… - AlienteSolc : @GiancarloDeRisi Secondo la versione dei fascisti, gli studenti avrebbero dovuto rimanere immobili a prendere le bo… -