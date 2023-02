Borsa Milano oggi, ancora tensioni sui mercati: Piazza Affari non si rialza (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Giornata negativa per le Borse europee, in scia degli indici degli Stati Uniti, visti anche i timori di nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali dopo indici sulle piccole e medie imprese migliori delle stime (con il manifatturiero che non sale e non convince). In generale, poi, i timori per l’inasprimento delle tensioni geopolitiche, soprattutto legate a Russia e Ucraina, indeboliscono i listini. Al Ttf di Amsterdam il prezzo del gas, ancora in calo, viaggia sotto i 50 euro al megawattora. In discesa il valore del petrolio, con Brent e Wti che calano di circa l’1,5%. A Milano il Ftse Mib perde lo 0,68% e chiude a 27.409,34. In forte rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora si muove sopra i 180 punti base. Cresce anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,4%. Sul listino principale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Giornata negativa per le Borse europee, in scia degli indici degli Stati Uniti, visti anche i timori di nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali dopo indici sulle piccole e medie imprese migliori delle stime (con il manifatturiero che non sale e non convince). In generale, poi, i timori per l’inasprimento dellegeopolitiche, soprattutto legate a Russia e Ucraina, indeboliscono i listini. Al Ttf di Amsterdam il prezzo del gas,in calo, viaggia sotto i 50 euro al megawattora. In discesa il valore del petrolio, con Brent e Wti che calano di circa l’1,5%. Ail Ftse Mib perde lo 0,68% e chiude a 27.409,34. In forte rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora si muove sopra i 180 punti base. Cresce anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,4%. Sul listino principale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InvestingItalia : #Borsa Milano verso terza seduta negativa, deboli banche, forte Leonardo - - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in ribasso, -0,68%: Indice Ftse Mib a quota 27.409 punti - fisco24_info : Borsa: Europa in calo nel finale, pesa Wall Street, Milano -0,6%: Sale spread. Effetto conti su Hsbc, Recordati, Ca… - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 21 febbraio: Ftse Mib e piazze europee non decollano, spread sale - fisco24_info : Borsa: Europa debole con, Wall Street e spread, Milano -0,6%: Si temono nuovi rialzi dei tassi, tensioni sui titoli… -