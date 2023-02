Borsa: Milano chiude a - 0,68%, bene Leonardo, giù Unicredit (Di martedì 21 febbraio 2023) Ha chiuso in rosso Piazza Affari tra scambi brillanti per oltre 2,3 miliardi di euro di controvalore, inferiori però ai 2,85 miliardi di venerdì scorso. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,68% a 27.409 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Ha chiuso in rosso Piazza Affari tra scambi brillanti per oltre 2,3 miliardi di euro di controvalore, inferiori però ai 2,85 miliardi di venerdì scorso. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,68% a 27.409 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SLN_Magazine : Borsa Milano oggi, Piazza Affari in calo: male Tim per l’incertezza sulla rete. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - itllibri : “Raccontare l’Europa”, partendo dal libro di Gianni Borsa: “David Sassoli, la forza di un sogno”, adesso alla… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude a -0,68%, bene Leonardo, giù Unicredit: Spread balza sopra i 193 punti, Recordati debole dopo… - Adnkronos : Borsa Milano oggi, ancora tensioni sui mercati: Piazza Affari non si rialza . #Adnkronos - 24ORERadiocor : Borsa: chiusura in rosso tra timori su tassi ed escalation ucraina, Milano cede lo 0,7% - Il Sole 24 ORE #ftse… -