(Di martedì 21 febbraio 2023) Borse europee tutte in ribasso con gli indici Pmi che salgono ma non il manifatturiero (a febbraio 48,5 dai 48,8 di gennaio) che non convince il mercato. Lo sguardo dei listini è, però, soprattutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CamunoNet : Borsa: deludono pmi manifattura e l'Europa cede, Milano -0,78% - fisco24_info : Borsa: deludono pmi manifattura e l'Europa cede, Milano -0,78%: Spread ancorato ai 190 punti, il gas dimezza la fle… - Faido1Alessio : Borsa: deludono pmi manifattura e l'Europa cede, Milano -0,78% - padovesi58a : Borsa: deludono pmi manifattura e l'Europa cede, Milano -0,78% -

Borse europee tutte in ribasso con gli indici Pmi che salgono ma non il manifatturiero (a febbraio 48,5 dai 48,8 di gennaio) che non convince il mercato. Lo sguardo dei listini è, però, soprattutto ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...

Borsa: deludono pmi manifattura e l'Europa cede, Milano -0,78 ... Agenzia ANSA

Borsa Parigi: -5,9% Gaztransport & Technigaz, deludono le ... Borsa Italiana

Borsa Londra: -7,8% Barclays, deludono conti, stime e buy back Borsa Italiana

Chiusura Borse oggi, 16 febbraio 2023: deludono i prezzi alla ... Borse.it

Borse UE in calo. Deludono i conti delle big tech USA Borsa Italiana

Borse europee tutte in ribasso con gli indici Pmi che salgono ma non il manifatturiero (a febbraio 48,5 dai 48,8 di gennaio) che non convince il mercato. Lo sguardo dei listini è, però, soprattutto ag ...Borsa di Milano oggi 21 febbraio: il Ftse Mib perde in apertura, in un clima generale di incertezza. Sale, invece, lo spread. Nodo Superbonus e visita Meloni a Kiev sono in primo piano.