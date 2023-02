Bonus trasporti, brutte notizie per chi ne usufruisce e chi voleva chiederlo: l’annuncio (Di martedì 21 febbraio 2023) brutte notizie per chi sta ancora aspettando il Bonus trasporti. C’è un annuncio che non lascia ben sperare per il futuro, ecco cosa sta succedendo Il periodo difficile di crisi economica che stanno vivendo gli italiani ha portato il governo a pensare a Bonus e incentivi per aiutare la popolazione a far fronte alla situazione. Tra questi, uno dei più apprezzati è il Bonus trasporti, che ha avuto un grande successo nel 2022 e che è stato confermato anche per il 2023, anche se con requisiti diversi. Il Bonus trasporti (Ansa) – IlovetradingIl Bonus trasporti 2023 è in ritardo rispetto alle aspettative. La conferma è arrivata ormai qualche settimana fa ma, per far sì che i cittadini possano iniziare ad ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023)per chi sta ancora aspettando il. C’è un annuncio che non lascia ben sperare per il futuro, ecco cosa sta succedendo Il periodo difficile di crisi economica che stanno vivendo gli italiani ha portato il governo a pensare ae incentivi per aiutare la popolazione a far fronte alla situazione. Tra questi, uno dei più apprezzati è il, che ha avuto un grande successo nel 2022 e che è stato confermato anche per il 2023, anche se con requisiti diversi. Il(Ansa) – IlovetradingIl2023 è in ritardo rispetto alle aspettative. La conferma è arrivata ormai qualche settimana fa ma, per far sì che i cittadini possano iniziare ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luciaapatierno : RT @juliabbi: 20 febbraio e ancora nulla su quei miseri 60€ del bonus trasporti - luciaapatierno : RT @mbrandotommy: Il nuovo bonus trasporti doveva uscire entro il 14 ma non se ne sa ancora niente - Vitiello84Tony : Bonus trasporti 2023, tutto fermo: manca il decreto attuativo. @GiorgiaMeloni - juliabbi : non avete capito io sarò qui a rompere i coglioni sul bonus trasporti finché non lo riattiveranno - juliabbi : a questo punto io devo solo imparare da f€dez e f€rragni e imparare a monetizzare sulle mie crisi che così mi pago… -