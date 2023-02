Bonus Patente 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) : di cosa si tratta, come funziona e a chi è destinato? Si è a lungo parlato della possibilità di concedere un’agevolazione a chiunque volesse investire per il proprio futuro nel settore degli autotrasporti. Finalmente quella che era solo una proposta si è concretizzata e già dal 6 febbraio scorso era attivata la procedura di richiesta per le autoscuole con possibilità, per i beneficiari, di usufruirne dal 13. Perché abbiamo utilizzato il passato? Per il semplice fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che i fondi per il 2023 destinati all’agevolazione sono già terminati. Vediamo, però, nello specifico di cosa si tratta. : cos’è Rientrante nel Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto e gestito dal MIT, il Bonus Patente nasce con il proposito di incentivare i beneficiari a ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 21 febbraio 2023) : di cosa si tratta, come funziona e a chi è destinato? Si è a lungo parlato della possibilità di concedere un’agevolazione a chiunque volesse investire per il proprio futuro nel settore degli autotrasporti. Finalmente quella che era solo una proposta si è concretizzata e già dal 6 febbraio scorso era attivata la procedura di richiesta per le autoscuole con possibilità, per i beneficiari, di usufruirne dal 13. Perché abbiamo utilizzato il passato? Per il semplice fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che i fondi per ildestinati all’agevolazione sono già terminati. Vediamo, però, nello specifico di cosa si tratta. : cos’è Rientrante nel Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto e gestito dal MIT, ilnasce con il proposito di incentivare i beneficiari a ...

