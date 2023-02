Bonus occhiali 2023, piattaforma in arrivo: come funziona, a chi spetta, importo (Di martedì 21 febbraio 2023) Con la pubblicazione del Decreto attuativo in Gazzetta nel dicembre scorso erano arrivate tutte le informazioni sul funzionamento del Bonus occhiali e lenti. La misura in questione, contenuta nell’Art. 1 comma 437 della Legge di Bilancio 2021, prevede l’istituzione di un fondo annuale per garantire la tutela della salute della vista. Il fondo, denominato appunto «Fondo per la tutela della vista», dispone lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Dopo quasi due anni dall’istituzione sembrava che la misura dovesse rimanere sepolta in soffitta, ma prima dell’insediamento del nuovo governo è arrivata la firma da parte degli ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 febbraio 2023) Con la pubblicazione del Decreto attuativo in Gazzetta nel dicembre scorso erano arrivate tutte le informazioni sulmento dele lenti. La misura in questione, contenuta nell’Art. 1 comma 437 della Legge di Bilancio 2021, prevede l’istituzione di un fondo annuale per garantire la tutela della salute della vista. Il fondo, denominato appunto «Fondo per la tutela della vista», dispone lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto dida vista o lenti a contatto correttive. Dopo quasi due anni dall’istituzione sembrava che la misura dovesse rimanere sepolta in soffitta, ma prima dell’insediamento del nuovo governo è arrivata la firma da parte degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Per chi ancora tira fuori grillate come il fantomatico bonus occhiali (che non esiste) per avvelenare i pozzi ecco… - borghi_claudio : @Venere781 Ma ancora questa grillanza? Le pensioni sono rivalutate eccome e tutti i pensionati lo vedranno a marzo.… - SergiOmbretta : RT @RadioBlueNoteIn: Ma il #bonus di 5500€ per acquisto dotazione informatica e i 300€ per acquisto occhiali sono soldi dei contribuenti an… - Bussola87234007 : @RasoiodiRoccam Intanto abbiamo stabilito che pnrr e bonus 110% sono 2 cose diverse e mi sembra importante: almeno… - SignorinaMarghe : RT @picchiasebino05: @borghi_claudio Ma soddisfazione di cosa, il costo della vita è aumentato almeno del 15 per cento e rivalutano le pens… -