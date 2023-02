Bonus occhiali 2023, attiva la piattaforma per l’agevolazione: quanto spetta e come richiederla (Di martedì 21 febbraio 2023) È in arrivo la piattaforma del ministero della Salute per il Bonus occhiali 2023. Ecco tutto quel che c’è da sapere. Tra i vari Bonus di cui i contribuenti possono usufruire in questo 2023 ce n’è uno di cui si è poco parlato: il contributo per l’acquisto di nuovi occhiali da vista o lenti a contatto. Un aiuto importante e sicuramente ben accetto visto che, come noto, questo tipo di spese incide molto sul budget del nucleo familiare medio. come in molti altri casi, però, ci sono alcune condizioni da rispettare per l’accesso alla misura. occhiali da vista (Ilovetrading.it)È attesa a breve la pubblicazione della piattaforma varata dal ministero della Salute per il Bonus ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) È in arrivo ladel ministero della Salute per il. Ecco tutto quel che c’è da sapere. Tra i varidi cui i contribuenti possono usufruire in questoce n’è uno di cui si è poco parlato: il contributo per l’acquisto di nuovida vista o lenti a contatto. Un aiuto importante e sicuramente ben accetto visto che,noto, questo tipo di spese incide molto sul budget del nucleo familiare medio.in molti altri casi, però, ci sono alcune condizioni da rire per l’accesso alla misura.da vista (Ilovetrading.it)È attesa a breve la pubblicazione dellavarata dal ministero della Salute per il...

