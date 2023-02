Bonus edilizi: stop alla cessione dei crediti. Ecco chi potrà beneficiarne ancora (Di martedì 21 febbraio 2023) Bonus edilizi: scatta lo stop definitivo alla cessione dei crediti ed allo sconto in fattura. Si torna solo alle detrazioni fiscali: Ecco cosa cambia. Il Governo Meloni ha deciso lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i Bonus edilizi: dal SuperBonus 110% alla ristrutturazione alle barriere architettoniche. Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali la detrazione è l’unica modalità da beneficiare. Il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura è scattato in data 17 febbraio 2023 e vale per i Bonus legati all’edilizia: lo stop ha effetto ... Leggi su blowingpost (Di martedì 21 febbraio 2023): scatta lodefinitivodeied allo sconto in fattura. Si torna solo alle detrazioni fiscali:cosa cambia. Il Governo Meloni ha deciso lodel credito e allo sconto in fattura per i: dal Super110%ristrutturazione alle barriere architettoniche. Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali la detrazione è l’unica modalità da beneficiare. Il blocco delladel credito e dello sconto in fattura è scattato in data 17 febbraio 2023 e vale per ilegati all’a: loha effetto ...

