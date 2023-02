Bonus, ecco quelli non soggetti alle limitazioni del governo (Di martedì 21 febbraio 2023) Diversi sono i Bonus esclusi dalle limitazioni del governo nel decreto 11/2023. La stretta sui crediti d’imposta decisa dall’esecutivo Meloni riguarda infatti solo i Bonus edilizi come il superBonus per cui ieri c’è stato un incontro tra governo e imprese. Ance e Abi hanno proposto l’ipotesi F24 per risolvere il problema del blocco dei crediti per l’edilizia. Al vaglio anche la carta Cdp ecco i Bonus esclusi dalla stretta del governo Bonus, fonte focus.namirial.itIn base al decreto 11/2023 la stretta del governo si applica solo ai crediti d’imposta relativi ai Bonus edilizi non riguardando di fatto i crediti degli altri benefici fiscali previsti dalla legge. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Diversi sono iesclusi ddelnel decreto 11/2023. La stretta sui crediti d’imposta decisa dall’esecutivo Meloni riguarda infatti solo iedilizi come il superper cui ieri c’è stato un incontro trae imprese. Ance e Abi hanno proposto l’ipotesi F24 per risolvere il problema del blocco dei crediti per l’edilizia. Al vaglio anche la carta Cdpesclusi dalla stretta del, fonte focus.namirial.itIn base al decreto 11/2023 la stretta delsi applica solo ai crediti d’imposta relativi aiedilizi non riguardando di fatto i crediti degli altri benefici fiscali previsti dalla legge. In ...

