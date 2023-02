Bonus, così il Governo salverà i crediti per energia e gas (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel decreto Giorgetti che segna la fine del SuperBonus al 110%, non è però previsto lo stop per i crediti energia. Niente stop da parte del Governo per i crediti energia e super Ace. I Bonus non edilizi restano ancora cedibili senza nuove limitazioni. così il Governo salverà i Bonus – IlovetradingNuova inversione di rotta. Diversamente dalle bozze circolate giovedì 16 febbraio, il testo del decreto 11/2023 introduce vincoli solo per le cessioni dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus edilizi ma non riguarda crediti di diversa natura. Nonostante, infatti, la rubrica dell’articolo 2 del decreto riporti ancora l’indicazione “modifiche in materia di ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel decreto Giorgetti che segna la fine del Superal 110%, non è però previsto lo stop per i. Niente stop da parte delper ie super Ace. Inon edilizi restano ancora cedibili senza nuove limitazioni.il– IlovetradingNuova inversione di rotta. Diversamente dalle bozze circolate giovedì 16 febbraio, il testo del decreto 11/2023 introduce vincoli solo per le cessioni deid’imposta derivanti daiedilizi ma non riguardadi diversa natura. Nonostante, infatti, la rubrica dell’articolo 2 del decreto riporti ancora l’indicazione “modifiche in materia di ...

