Bonus contro il caro vita ai dipendenti della cooperativa sociale Koinè (Di martedì 21 febbraio 2023) Villa d’Almé. L’attenzione e la cura che da sempre Koinè Assemblaggi di Valore cooperativa sociale di Villa d’Almè garantisce alle donne e agli uomini che operano all’interno dell’azienda, si traduce quest’anno in un Bonus extra da 315 euro erogato ai dipendenti all’inizio del mese di febbraio 2023. Un premio che si va ad aggiungere a quello distribuito a fine anno e al buono pasto che da diverso tempo è parte del welfare aziendale. Un riconoscimento concreto per tutte le lavoratrici e i lavoratori, considerati da Koinè come il motore vitale dell’attività e gli artefici del successo della cooperativa, attiva fin dal 1993. Il Bonus verrà distribuito tramite la piattaforma Double You, e consentirà ai ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023) Villa d’Almé. L’attenzione e la cura che da sempreAssemblaggi di Valoredi Villa d’Almè garantisce alle donne e agli uomini che operano all’interno dell’azienda, si traduce quest’anno in unextra da 315 euro erogato aiall’inizio del mese di febbraio 2023. Un premio che si va ad aggiungere a quello distribuito a fine anno e al buono pasto che da diverso tempo è parte del welfare aziendale. Un riconoscimento concreto per tutte le lavoratrici e i lavoratori, considerati dacome il motorele dell’attività e gli artefici del successo, attiva fin dal 1993. Ilverrà distribuito tramite la piattaforma Double You, e consentirà ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaMalpezzi : La maggioranza ha votato contro l'emendamento per incrementare le risorse del bonus psicologo. Una scelta vergognos… - Victoria_Wet : RT @Cambiacasacca: È strano però che passare due anni a chiudere attività per dar retta a pregliasco, regalando bonus e stipendi a tutti, e… - Angelmays65 : RT @Cambiacasacca: È strano però che passare due anni a chiudere attività per dar retta a pregliasco, regalando bonus e stipendi a tutti, e… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Autotrasporto, 15 milioni contro il caro carburanti: ecco come accedere al bonus - sole24ore : ?? #Autotrasporto, 15 milioni contro il caro carburanti: ecco come accedere al bonus -