Bonaccini, imbarazzante gaffe su Biden: “Bene il viaggio a Mosca” (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb – Per Stefano Bonaccini, Joe Biden è andato a Mosca. Peccato che il presidente americano sia andato in visita a Kiev, tralasciando il peso dell’affermazione di per sé. Bonaccini e la gaffe su Biden Da Bonaccini una gaffe su Biden. Degna del miglior Biden, oseremmo aggiungere noi. Come riporta Libero, il probabile futuro segretario del Pd ha parlato con favore di un viaggio proprio di Biden a Mosca (invece che a Kiev, come effettivamente avvenuto). Successivamente, Bonaccini ha pomposamente dichiarato: “Ho già dimostrato di saper vincere tenendo unito il partito”. Dietro di lui, a competere nelle primarie del Pd c’è una Elly Schlein che, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb – Per Stefano, Joeè andato a. Peccato che il presidente americano sia andato in visita a Kiev, tralasciando il peso dell’affermazione di per sé.e lasuDaunasu. Degna del miglior, oseremmo aggiungere noi. Come riporta Libero, il probabile futuro segretario del Pd ha parlato con favore di unproprio di(invece che a Kiev, come effettivamente avvenuto). Successivamente,ha pomposamente dichiarato: “Ho già dimostrato di saper vincere tenendo unito il partito”. Dietro di lui, a competere nelle primarie del Pd c’è una Elly Schlein che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Siamo ai livelli di un Di Maio qualsiasi - ominostanco : @silbarbe66 @Al3ssiaManka Moriremo tutti democristiani. E Bonaccini lo è già in vita. Uno che adula la pesciarola e… - mentalblankness : @CostiMaurizio @AlexBazzaro Nella questione Fedez-Giordano si sono arroventati solo politi destri. Cosa c'entrano i… - elsspie : @MaxPar55 @mariotoscana196 @IesuAnna @ellyesse eh? schlein in regione inesistente malgrado le (molteplici) deleghe,… - foxpap71 : @strange_days_82 hai detto bene è imbarazzante non capisco come piacia tanto alla gente boh.. bonaccini rispetto a… -