Bonaccini e Schlein si contendono il Pd | ma proveranno a salvarlo insieme

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 febbraio 2023) Giacca blu lui, giacca fucsia lei, ma non è da questi particolari che si giudicano i giocatori delle primarie del Partito democratico di domenica prossima, la verità è che il dibattito (l’unico previsto) andato in onda ieri sera su SkyTg24 è servito a confermare il fair play tra i due, fair play che non è un dato formale ma politico. Stefanoe Ellyhanno entrambi ripetuto, ciascuno col suo linguaggio, che bisogna chiudere con gli anni delle grandi sconfitte e delle risse interne. E provare a cambiare la dinamica attuale della politica italiana. Obiettivo che oggi sembra utopistico ma una scadenza già c’è: le elezioni Europee. Per quell’appuntamento serve un Partito democratio in piedi, chiunque vincerà ai gazebo. Già, ma chi vincerà? Gli iscritti hanno decretato la forza di(52,8 per cento) mentre ...