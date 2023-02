Bologna, parla l’agente di Ferguson: «C’è l’interesse di Milan e Juventus» (Di martedì 21 febbraio 2023) Bill McMurdo, agente del giocatore del Bologna Lewis Ferguson, ha parlato a Off The Record circa il futuro del centrocampista Bill McMurdo, agente del giocatore del Bologna Lewis Ferguson, ha parlato a Off The Record. PAROLE – «C’è l’interesse di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno come minimo 8 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro). Detto questo, il Bologna ha venuto Hickey per 20 milioni di sterline e ha giocato solo 48 partite per loro. Ferguson merita il meglio. Ha imparato la lingua e una nuova cultura, questo gli ha fatto bene. È molto professionale, ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Bill McMurdo, agente del giocatore delLewis, hato a Off The Record circa il futuro del centrocampista Bill McMurdo, agente del giocatore delLewis, hato a Off The Record. PAROLE – «C’èdi. Ilè aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno come minimo 8 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro). Detto questo, ilha venuto Hickey per 20 milioni di sterline e ha giocato solo 48 partite per loro.merita il meglio. Ha imparato la lingua e una nuova cultura, questo gli ha fatto bene. È molto professionale, ha ...

