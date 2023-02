Bologna, l’allenamento prima dell’Inter: quattro giocatori a parte. Terapie Arnautovic (Di martedì 21 febbraio 2023) Secondo allenamento settimanale del Bologna in vista della sfida di domenica alle 12:30 contro l’Inter. quattro giocatori hanno lavorato a parte, Terapie invece per Marko Arnautovic. Di seguito il comunicato del club rossoblù. l’allenamento – “Secondo allenamento settimanale per i rossoblù verso Bologna-Inter di domenica: la squadra questa mattina ha svolto lavoro atletico e una partitella a metà campo. Seduta differenziata per Adama Soumaoro, Kevin Bonifazi, Joshua Zirkzee e Nicola Sansone, Terapie per Marko Arnautovic. La preparazione della squadra a Bologna-Inter continuerà domani con un allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.”. Fonte: Bolognafc.it Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Secondo allenamento settimanale delin vista della sfida di domenica alle 12:30 contro l’Inter.hanno lavorato ainvece per Marko. Di seguito il comunicato del club rossoblù.– “Secondo allenamento settimanale per i rossoblù verso-Inter di domenica: la squadra questa mattina ha svolto lavoro atletico e una partitella a metà campo. Seduta differenziata per Adama Soumaoro, Kevin Bonifazi, Joshua Zirkzee e Nicola Sansone,per Marko. La preparazione della squadra a-Inter continuerà domani con un allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.”. Fonte:fc.it Inter-News - Ultime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bologna, l'allenamento prima dell'Inter: quattro giocatori a parte. Terapie Arnautovic - - sportface2016 : #Bologna, battibecco in allenamento tra #ThiagoMotta e #Arnautovic. L’allenatore: “Titolare contro l’Inter? Vedremo” - OdeonZ__ : Motta-Arnautovic: diverbio in allenamento. E contro l’Inter... - sportli26181512 : Motta-Arnautovic: diverbio in allenamento. E contro l’Inter...: Motta-Arnautovic: diverbio in allenamento. E contro… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieA | #Bologna, il punto dall'infermeria: la situazione infortunati dopo l'allenamento odierno -