Bologna-Inter, sale la febbre dei tifosi! Prevista affluenza record – CdS (Di martedì 21 febbraio 2023) Bologna ed Inter si sfideranno domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport al Dall'Ara ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: Prevista affluenza da record ATTESA – Bologna-Inter andrà in scena domenica alle 12:30. Un match che, secondo il Corriere dello Sport, è molto atteso dai tifosi rossoblù: è Prevista un'affluenza da record allo stadio "Dall'Ara". Sono già esauriti i posti in curva e nei distinti. Rimasti biglietti solo per i posti in tribuna. Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati

