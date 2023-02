Blitz antidroga | telecamere | vedette e social per eludere le indagini Ecco come sono stati incastrati

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 febbraio 2023)in Sicilia. All’alba la Polizia di Stato ha eseguito 26 misure cautelari a carico di altrettanti indagati. Devono rispondere all’accusa di associazione per delinquere per traffico di stupefacenti. Le misurestate eseguite a Licata e Campobello di Licata, nell’Agrigentino; a Gela; in provincia di Caltanissetta e a Catania. Per 25 persone (14 di Licata, uno di Canicattì, 6 di Gela, 2 di Catania e 2 campani) è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Una donna di Licata, invece, ha l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.agiva il gruppo criminalea “presidio” degli accessi alla base operativa, l’utilizzo dinetwork e ...