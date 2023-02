Blinken chiama il time out per Grecia e Turchia. Ora diplomazia e cooperazione (Di martedì 21 febbraio 2023) Ritrovare coesione tra players (seppur concorrenti) nel Mediterraneo orientale nella consapevolezza che non c’è in gioco solo la forniture di F-35 e F-16, ma anche l’esigenza tattica di stemperare le tensioni per fare fronte comune dinanzi a due temi come guerra e la sicurezza energetica. Questa la direttrice di marcia che il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha imposto alla sua visita nel Mare Nostrum in due Paesi altamente strategici, tra l’altro attesi a breve da importantissime elezioni politiche. Qui Turchia Fonti di entrambi i governi hanno spiegato di essere disposti a mettere da parte le ataviche questioni ancora irrisolte, come isole contese, accordo turco-libico, sconfinamenti aerei turchi sui cieli ellenici, clava dei migranti siriani brandita da Erdogan a Evros, e prendersi così una pausa dalle diatribe anche per via dei ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Ritrovare coesione tra players (seppur concorrenti) nel Mediterraneo orientale nella consapevolezza che non c’è in gioco solo la forniture di F-35 e F-16, ma anche l’esigenza tattica di stemperare le tensioni per fare fronte comune dinanzi a due temi come guerra e la sicurezza energetica. Questa la direttrice di marcia che il Segretario di Stato americano, Anthony, ha imposto alla sua visita nel Mare Nostrum in due Paesi altamente strategici, tra l’altro attesi a breve da importantissime elezioni politiche. QuiFonti di entrambi i governi hanno spiegato di essere disposti a mettere da parte le ataviche questioni ancora irrisolte, come isole contese, accordo turco-libico, sconfinamenti aerei turchi sui cieli ellenici, clava dei migranti siriani brandita da Erdogan a Evros, e prendersi così una pausa dalle diatribe anche per via dei ...

