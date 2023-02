(Di martedì 21 febbraio 2023) Le Atpdi tennis a Torino hanno avuto " sul territorio un impatto economico del venti - trenta per cento superiori a quelli del festival di". Ne è sicuro il presidente della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Binaghi, Atp finals hanno più impatto di Sanremo - Sardegna - Leggi tutto --> - ansacalciosport : Binaghi, Atp finals hanno più impatto di Sanremo. Anticipazione su ultimi dati su ritorno economico nei territori |… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Binaghi: 'Le ATP Finals a Torino hanno un impatto superiore a Sanremo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Binaghi: 'Le ATP Finals a Torino hanno un impatto superiore a Sanremo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Binaghi: 'Le ATP Finals a Torino hanno un impatto superiore a Sanremo' -

... ma questo lo anticipiamo - ha spiegato. - Francamente una sorpresa anche dal momento che non erano presenti all'ultima edizione dei tennisti italiani. Va anche comunque precisato che le...... Angelo. All'incontro con i cronisti parteciperanno anche l'Assessore al Turismo della ... Nel 2021 ha ospitato un torneo250 vinto dall'azzurro Lorenzo Sonego. Fondato nel 1954, il club è ...

Binaghi: "Atp Finals Meglio di Sanremo per un motivo": la rivelazione è clamorosa Corriere dello Sport

Binaghi, Atp finals hanno più impatto di Sanremo Agenzia ANSA

Federtennis: «Atp Finals a Torino, benefici economici per la città superiori a Sanremo» Corriere della Sera

Tennis, Binaghi: «Atp Finals a Torino, un ottimo investimento» Corriere della Sera

Tennis, Binaghi: "Sinner futuro da campione, Berrettini presto al top" Tuttosport

Per questo motivo ci tengo a ringraziare di cuore il Presidente Angelo Binaghi e la FITP per aver voluto fortemente ... del Tennis Club Cagliari diversi protagonisti del circuito ATP. L’evento, che si ...Le Atp Finals di tennis a Torino hanno avuto " sul territorio un impatto economico del venti-trenta per cento superiori a quelli del festival di Sanremo ". Ne è sicuro il presidente della Federazione ...