Bimba nata sotto macerie in Siria trova famiglia | adottata da zii

Ha trovato una famiglia la piccolasotto le macerie e sopravvissuta per miracolo al violento terremoto in Siria rimanendo attaccata al cordone ombelicale della madre morta. Lo riporta la Bbc, precisando che la piccola è stata ...E' stata adottata dallo zio la piccola Aya, lasotto le macerie di un palazzo crollato in Siria per il devastante terremoto del febbraio scorso. Migliaia di persone si erano offerte di adottare la neonata, che era ancora legata alla ...

Unica sopravvissuta al sisma della sua famiglia, i soccorritori l'avevano chiamata Aya, in arabo "miracolo". Adesso si chiamerà Afraa, come la madre defunta ...Ha trovato una famiglia la piccola nata sotto le macerie e sopravvissuta per miracolo al violento terremoto in Siria rimanendo attaccata al cordone ombelicale della madre morta. (ANSA) ...