Bimba morta: uccise figlia e finse sequestro, chiesto processo (Di martedì 21 febbraio 2023) La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per Martina Patti, la 24enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, di neanche 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno 2022 e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) La Procura di Catania hail rinvio a giudizio per Martina Patti, la 24enne rea confessa dell'omicidio dellaElena, di neanche 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno 2022 e ...

