Bijol | «Sul terzo gol ho sbagliato | pensavo di arrivare in anticipo»

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha parlato della sconfitta contro l'Inter e del momento no della sua squadra su Udinese Tonight, trasmissione di TV12. Un commento anche sull'episodio del terzo gol nerazzurro. MOMENTO – L'Udinese non vive un ottimo momento di forma, l'Inter sabato ha superato i friulani segnando tre reti. Jaka Bijol ha parlato così su Udinese Tonight del match e di un episodio in particolare: «Il calcio che giochiamo è di livello, anche contro l'Inter e il Sassuolo abbiamo fatto una bella prestazione secondo me ma i risultati non arrivano. È un periodo difficile per gli attaccanti ed è difficile parlarne perché in partita non si vedono alcune cose. Aver preso gol dopo un'occasione mancata è stata dura per il morale. L'intervento su Dzeko per me non era da giallo, ma se l'arbitro ha deciso così lo accetto.

