Biglietti Liberati

Leggi su seriea24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Si comunica che da domani, martedì 21 febbraio 2023 alle ore 16.00, inizierà la vendita deiper il settore ospiti del match Ternana – Cittadella, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14.00 allo Stadio “Libero”, gara valida per la 26ª giornata di campionato Serie BKT. Il circuito di riferimento è Vivaticket. Clicca QUI per acquistare direttamente on-line.Clicca QUI per cercare la RIVENDITA più vicina a te. CURVA OVEST (SETTORE OSPITI) SOLO PARTERRE E 1° LIVELLOPREZZO UNICO € 13,00 + € 1,50 di prevendita I tagliandi per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19.00 di venerdì 24 febbraio 2023. Per informazioni su altri settori cliccare QUI Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.