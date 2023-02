Biglietti Ascoli-Benevento in vendita da domani: agevolazioni per Ascoli Club e token (Di martedì 21 febbraio 2023) Saranno in vendita da domani, martedì 21 febbraio, i Biglietti per assistere ad Ascoli-Benevento, gara valida per la 7^ giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, in programma domenica 26 febbraio, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli. E’ possibile acquistare i Biglietti online o nei punti vendita Ticketone. agevolazioni (solo per la tariffa Intero) per gli iscritti agli Ascoli Club e per i possessori di token: riceveranno un codice che consentirà di acquistare ad un prezzo agevolato il biglietto per Ascoli-Benevento in Curva o in Tribuna Mazzone. Gli iscritti agli ... Leggi su seriea24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Saranno inda, martedì 21 febbraio, iper assistere ad, gara valida per la 7^ giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, in programma domenica 26 febbraio, alle ore 16:15, al Del Duca di. E’ possibile acquistare ionline o nei puntiTicketone.(solo per la tariffa Intero) per gli iscritti aglie per i possessori di: riceveranno un codice che consentirà di acquistare ad un prezzo agevolato il biglietto perin Curva o in Tribuna Mazzone. Gli iscritti agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli-Benevento, agevolazioni per l'acquisto dei biglietti - ApportunityIt : Biglietti Ascoli-Benevento in vendita da domani: agevolazioni per Ascoli Club e token - TuttoAscoli : Ascoli-Benevento, da domani al via la vendita dei biglietti - TuttoAscoli : Ascoli-Benevento, da domani al via la vendita dei biglietti - TV7Benevento : BIGLIETTI ASCOLI-BENEVENTO IN VENDITA DA DOMANI: AGEVOLAZIONI PER ASCOLI CLUB E TOKEN - -