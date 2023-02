Biden replica a Putin: “Ti basta una parola per fermare questa guerra che tu hai voluto” (Di martedì 21 febbraio 2023) Joe Biden ha respinto la retorica di Mosca secondo cui l’Occidente è in guerra contro la Russia. “Oggi, parlo un’altra volta ai russi. Gli Stati Uniti e i Paesi europei non vogliono controllare o distruggere la Russia. L’Occidente non sta pianificando di attaccare la Russia, come Putin ha detto oggi“, ha affermato Biden a Varsavia. “questa guerra non è stata necessaria, è una tragedia. Ed è stato Putin a volerla”. Se il discorso di Putin era un atto di accusa contro l’Occidente, quello di Biden è stato un j’accuse al presidente russo. Accusato anche di avere cercato di far morire di fame il mondo “bloccando le esportazioni di grano ucraino dai porti sul mar Nero”. “Ogni giorno in più di guerra, è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Joeha respinto la retorica di Mosca secondo cui l’Occidente è incontro la Russia. “Oggi, parlo un’altra volta ai russi. Gli Stati Uniti e i Paesi europei non vogliono controllare o distruggere la Russia. L’Occidente non sta pianificando di attaccare la Russia, comeha detto oggi“, ha affermatoa Varsavia. “non è stata necessaria, è una tragedia. Ed è statoa volerla”. Se il discorso diera un atto di accusa contro l’Occidente, quello diè stato un j’accuse al presidente russo. Accusato anche di avere cercato di far morire di fame il mondo “bloccando le esportazioni di grano ucraino dai porti sul mar Nero”. “Ogni giorno in più di, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : ??? Il discorso integrale di #Biden a Varsavia - Andrea_V_73 : '#Biden dal Castello Reale di #Varsavia: '#Kiev è forte, resiste e continua a essere #libera' @RaiNews - giordi63 : RT @Giornaleditalia: Biden in Polonia da Duda: 'America può mantenere ordine mondiale'. Ma nessuna replica al discorso di Putin https://t.c… - Giornaleditalia : Biden in Polonia da Duda: 'America può mantenere ordine mondiale'. Ma nessuna replica al discorso di Putin - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Biden in Polonia, attesa per il discorso: 'Non sarà una replica a Putin' -