Biden | Putin | Meloni Fiumi di parole in una guerra senza vincitori

(Di martedì 21 febbraio 2023) Sono giorni intensi e caldi come mai quelli che si stanno vivendo in Ucraina e dintorni. E non solo perché siamo alle soglie del primo anniversario dell'invasione russa ma perché la concentrazione di visite, di capi di Stato o di Governo di discorsi e diplomazia non è forse mai stata così febbrile.Ieri la storica visita di Joea Kiev, la passeggiata per le vie del centro e quel preavviso dato a Mosca che è stata informata ed ha «lasciato fare» per galanteria ma anche per paura di un incidente che avrebbe fatto precipitare tutto e tutti. Oggi leall'Assemblea federale di Vladimir. Un'ora e mezza di frasi e concetti già sentiti in questi 12 mesi con il solito riferimento alla minaccia nucleare ma anche minimi spiragli che gli analisti sono riusciti a cogliere. Il tutto in un clima imperiale si ma molto freddo, spento. ...