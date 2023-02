Biden: "L'Ucraina non sara' mai una vittoria per Putin" (Di martedì 21 febbraio 2023) Kiev resiste ed e' forte". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando al Castello di Varsavia. "L'Occidente non voleva attaccare la Russia come ha detto Putin oggi" ha continuato 21 febbraio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Kiev resiste ed e' forte". Lo ha detto il presidente Usa Joeparlando al Castello di Varsavia. "L'Occidente non voleva attaccare la Russia come ha dettooggi" ha continuato 21 febbraio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un colloquio telefonico con il @POTUS Joe Biden. I due leader hanno discusso… - caselli_s : RT @partigggiano: Le parole di #Biden oggi a Varsavia: «La Russia ha commesso crimini contro l’umanità, ha rapito bambini, ha usato gli stu… - lettera_marco : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un colloquio telefonico con il @POTUS Joe Biden. I due leader hanno discusso del l… -